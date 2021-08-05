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Erling Moe: 'Eve mutlu dönüyoruz'
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erling Moe: 'Eve mutlu dönüyoruz'

Erling Moe: 'Eve mutlu dönüyoruz'

Moe'nin açıklamaları

- Erling Moe: "Eve mutlu dönüyoruz" TRABZON

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor maçının ardından, iyi bir takım karşısında eve mutlu döndüklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Molde'de Teknik Direktör Moe, basın toplantısı düzenledi.
İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "İyi bir takımla oynuyorduk. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Onlar topla daha fazla oynadılar. Biz de yakaladıklarımızı değerlendirdik ve bu skorla dönüyoruz. Eve çok mutlu gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
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