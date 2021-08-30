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Erkmen: 'Güzel bir galibiyet'
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erkmen: 'Güzel bir galibiyet'

Erkmen: 'Güzel bir galibiyet'

Necati Erkmen konuşma

- Erkmen: "Güzel bir galibiyet"- Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen:- "Maçın başındaki gollerle güzel bir sonuç aldık" ANTALYA

Sarı Kart Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı Bulduk 


- Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, maçın başında buldukları golle zorlu karşılaşmadan güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

PTT 1. Lig’in 3. haftasında Antalya’da oynanan karşılaşmada Ankaragücü, Denizlispor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, zorlu karşılaşmadan güzel bir sonuç aldıklarını kaydetti.
Maçın başında duran toptan iki güzel gol attıklarını ifade eden Erkmen, “Sonrasında üçüncü golü bulduk. Bana göre sarı kart olan pozisyonu hakem kırmızı kart olarak değerlendirdi. Oyunun ikinci yarısında ise rakip de 10 kişi kalınca, biz biraz daha savunmaya doğru çekilsek de çok daha fazla gol pozisyonları bulduk ama atamadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalya sıcağında olağanüstü mücadele ettiler. Rakibe de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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