- Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, “Hedeflerimizi en üst noktaya çıkararak en üst noktaya gideceğimize inanıyoruz” dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın, güzel bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, “Bu yıl 33.'sü olan çok güzel bir yarış. 55 ülkeden 2 bin 400 sporcu. 6 buçuk kilometrelik parkur çok keyifli. Her ülkeden insanların buraya gelmesi bizi mutlu ediyor. Biraz önce başkanın da söylediği gibi amacımız yüzme federasyonu milli olimpiyat komitesi işbirliği kapsamında buradaki yarışın sayısını daha da arttırmak. Dünyadaki her ülkeden sağlamak bizi de mutlu edecektir. TMOK Başkanı Uğur Erdener bey ve bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendiye emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Tokyo Olimpiyatları’na katılan en genç takımlarından biri olduklarına dikkat çeken Başkan Yavuz, şu ifadelere yer verdi: “Tokyo 2020’ye ilklerle gittik. Oraya giden en genç takımlardan bir tanesiyiz. Onun öncesinde Avrupa gençlerde tarihi bir başarı var. İtalya’dan 15 madalya ile döndük. Sıralamada Rusya’nın ardından ikinci olduk. Akabinde olimpiyata gittik a barajıyla gittik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kalabalık a barajı. En güzel şekilde yüzdüler. Yapması gerekeni yaptılar. Daha iyi sonuçlar olabilir miydi onlar hocalarımız atletlerimiz bizden çok istemişlerdir. Biz önümüzde bakıyoruz. O gün itibariyle Paris Olimpiyatları startımızı verdik. Şu an gayet iyi çalışıyorlar. İnşallah 2024’te ülkemize yakışır şekilde daha büyük katılımla olimpiyata bayrak takımını da arttırarak, 2 tane bayrak takımı ekleyerek daha büyük katılımla hedeflerimizi en üst noktaya çıkararak en üst noktaya gideceğimize inanıyoruz. Biliyorsunuz yüzme çok zor bir spor. 4 buçuk yıl geriden gelen bir emek var burada. İnşallah bunu 2028’e taşıyacağız. Hep beraber ülkemizin bayrağını göndere çekmeyi hedefliyoruz."