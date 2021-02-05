Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Erkan Sözeri: “Rakibimiz bizden daha iyi oynadı”

Erkan Sözeri: “Rakibimiz bizden daha iyi oynadı”

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri

- SAMSUN

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 3-1 yenildikleri Samsunspor maçı sonrasında rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi.

3-1 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, karşılaşmayı değerlendirdi. “Rakibimiz bizden daha iyi oynadı” Samsunspor maçında daha önceki haftalara nazaran çok gol pozisyonu verdiklerinin altını çizen Erkan Sözeri, “Son 7-8 haftada hiç vermediğimiz kadar pozisyonu bir maça sığdırdık. Bu bizim açımızdan olumsuz bir tabloydu. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı, bunu kabul etmek lazım. Biz sahada düşündüklerimizi tam olarak sahaya yansıtamadık. Buna rağmen girdiğimiz pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilsek buradan puan veya puanlarla ayrılabilirdik. Çok iyi oynamadığımız bir maçı kaybettik. Dolayısı ile bundan sonraki İstanbulspor maçına odaklanacağız. Bunlar bizi demorolize etmeyecek” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı