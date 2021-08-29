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Erkan Sözeri: ”Maç ritmini yakaladığımızda hedefe oynayacak bir takım olacağız”
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Erkan Sözeri: ”Maç ritmini yakaladığımızda hedefe oynayacak bir takım olacağız”

Erkan Sözeri: ”Maç ritmini yakaladığımızda hedefe oynayacak bir takım olacağız”

- Teknik Direktör Erkan Sözer'inin açıklamaları

- ERZURUM

Görece Altın Şampiyon Rektör Irak 


- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bandırmaspor maçının ardından, “Yeni bir takım kuruyoruz. İnsanlar hemen olsun bitsin istiyor. Hızlandırılmış bir oyun anlayışı yok. Takımımızın ve bu oyuncuların zamana ihtiyacı var. Maç ritmini yakaladığımızda hedefe oynayacak bir takım olacağız. Bunun bir 7-8 haftalık süreci olacak” dedi.
TFF 1. Lig’in üçüncü haftasında evinde Bandırmasspor’u 1-0 mağlup eden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımın fizik kalitesinin artması için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Zor bir maç oynadık. Bandırmaspor’u tebrik ediyorum. Gayet iyi bir takım kurmuşlar. Fizik kaliteleri bizden daha iyi göründü. Bizim zamana ihtiyacımız var. Yeni bir takım kuruyoruz. İnsanlar hemen olsun bitsin istiyor. Hızlandırılmış bir oyun anlayışı yok. Takımımızın ve bu oyuncuların zamana ihtiyacı var. Maç ritmini yakaladığımızda hedefe oynayacak bir takım olacağız. Bunun bir 7-8 haftalık süreci olacak. Çok şükür iki maçı da son dakikalarda bulduğumuz gollerle kazandık. Bakıldığı zaman oyuncularım sonuna kadar bırakmamaya çalışıyor. Taraftarlarımıza biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmalarını istiyorum. Ben oyuncularıma maçtan önce, 'Bir gün olsun terk etmedik' bestesini dinlettim. Düzelmemiz için süreç lazım. Oyuncularımızı kutluyorum. Milli maç arasına en az hasarla gidelim dedik. Zorlu bir ligde oynayacağız. Köprünün altından çok sular akacak. Taraftarlarımız iyi oyuncular ve iyi takım istiyor ama finansal sıkıntılarımız var. Her oyuncuyu buraya getiremiyoruz. Transfer kolay olmuyor. Biraz sabır istiyorum. Bu takım görecekseniz şampiyon olacak. Milli maç arasına güzel şekilde girdik. Arada fizik kalitemizi yükseltemeye çalışacağız” açıklamalarında bulundu.
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