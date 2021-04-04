Erkan Sözeri: 'Derbiye yakışır bir mücadele oldu'



- TFF 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor sahasında Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik adamı mücadeleyi değerlendirdi. Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "Bugün 3 puanı hak eden bir oyun oynadık ama maalesef futbolda böyle şeyler oluyor" dedi.

Sözeri, Play-off'u sonuna kadar kovalayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Vazgeçmeyeceğiz çünkü bugün oynadığımız oyun o hedeflere koşabileceğimiz bir takım olduğumuzu gösterdi. Bugün maalesef değerlendiremediğimiz 7-8 net pozisyonumuz var. Oyunun hakimiydik, pozisyonlara girdik. Bugün 3 puanı hak eden bir oyunu oynadık ama maalesef futbolda böyle şeyler oluyor. Derbiye yakışır bir mücadele oldu, saha içinde her iki takım da centilmence mücadele etti. Maçın hakemleri inanılmaz iyi yönetim gösterdiler, onları da tebrik ediyorum."



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