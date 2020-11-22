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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Erkan Sözeri: 'Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı'

Erkan Sözeri: 'Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin açıklamaları

- Erkan Sözeri: "Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı" İSTANBUL

Teknik Direktör Allah Rektör Basın Mensupları 


- Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Tuzlaspor maçının ardından, "Bu galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı. Bu bizi rehavete sokmayacak" dedi.
TFF 1. Lig’in 10. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor’u 6-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, zor bir süreçten geçtiklerini aktararak, “Çok üzgündük. 9 maçta alınan tek galibiyetimiz vardı. Art arda alınan sıkıntılı sonuçlar bizi üzüyordu. Geldiğimizden itibaren fiziksel olarak ve oyun anlayışı olarak gelişen bir oyunumuz var. Bugün o oyunumuzun üstüne koyarak geliştik. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Camiamızı çok üzdük. Oyuncular çok üzülüyordu. Zor bir süreçten geçtik. Ama sabırla çalışarak bu işin olacağını ifade ettik. Camiaya hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
"Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı” Sözeri, futbolcularının müsabakanın tamamında oyun disiplininden kopmadıklarını dile getirerek, “Orta saha özellikli oyuncularla çıktık. Oyuna hükmetmek istedik ve öyle oldu. Landel ve Halilovic’i kenarda oynatarak topun bizde kalmasını sağladık. 2-0’dan sonra rakip 10 kişi kalınca çok daha iyi oynadık ve güzel bir galibiyet aldık. Maç 3-0 iken, 4-0 iken bile oyuncularım rakibe saygı duydular. Oyun disiplininden kopmadılar. Bu maçta hatalarımız vardır. Analiz edeceğiz. Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı. Bu bizi rehavete sokmayacak. Daha sonra inşallah daha iyi sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan Erkan Sözeri, hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun mücadeleyi çok iyi yönettiğini ifade ederek, Öğretmenoğlu’nu tebrik etti.
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