Erkan Sözeri: '3 gün arayla 75 dakika oynamak kolay değil'



- Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "2 maçtır 10 kişi mücadele ettik. 3 gün arayla 75 dakika oynamak kolay değil. Artık önümüzdeki maçların değerlendirmesine bakacağız" dedi.

Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Bandırmaspor’un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "8 günde 3 maç oynadık. 3 gün oynadığımız Ankara Keçiörengücü maçında da kırmızı kart gördük ve 2 maçtır 10 kişi mücadele ettik. 3 gün arayla 75 dakika oynamak kolay değil. Oyuncularım aslında iyi reaksiyon verdiler. 1 kişi geriyken bile pozisyonlara girdik. Bu konuda eksiklerimiz devam ediyor. Tekrar çalışıp tekrar derslerimizi alacağız. Maçın tamamında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma gerçekten bir duruş gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Oyuncularımın sahadaki duruşları her şeye bedel. Artık önümüzdeki maçların değerlendirmesine bakacağız. Adana Demirspor’u tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Hedefimizden sapmayacağız, sonuna kadar bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.





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