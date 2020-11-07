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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Erkan Çoker: 'Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz'

Erkan Çoker: 'Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker'in açıklamaları

- Erkan Çoker: "Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk 


- Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk” dedi.
Kasımpaşa, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çoker, karşılaşmaya çok iyi başladıklarının altını çizerek, "İlk 10 dakikada iki tane net pozisyonumuz vardı atamadık. 8’de üçüncü pozisyonumuzda golü bulduk. İlk yarı oynadığımız futbolla maçı bitirebilirdik. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. 2-0 iken 3’ü istedik. Yan toptan yediğimiz golle 2-1 oldu. Uzatmada da 1 gol yiyerek 2-2 bitirdik. Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Son bölümde yorulan oyuncularımız oldu ve oyunu önde tutamadık. Yediğimiz gollerle 2-2 bitirdik. Oyuncular iyi mücadele etti. Milli takım arasına kazanıp girmek istiyorduk" açıklamasını yaptı.
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