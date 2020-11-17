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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Ergin Ataman: 'Bunun sorumluluğunu üstleniyorum'

Ergin Ataman: 'Bunun sorumluluğunu üstleniyorum'

Ergin Ataman'ın açıklamaları

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- Ergin Ataman: "Bunun sorumluluğunu üstleniyorum" İSTANBUL

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Son 1 dakikaya 4 sayı önde girdiğiniz bir maçı kaybediyorsanız bu koçun hatasıdır. Bunun sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.
THY Euroleague’in 9. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Bayern Münih’e 74-71’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, genel olarak iyi bir basketbol oynamadıklarını belirterek, "Sadece üçüncü periyot ve dördüncü periyodun ilk bölümünde kazanma fırsatını bulduk. Ancak son 4-5 dakika kötü oynadık. Utanç verici top kayıpları yaptık. Son 1 dakikaya 4 sayı önde girdiğiniz bir maçı kaybediyorsanız bu koçun hatasıdır. Bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Euroleague devam ediyor. Moskova maçına kazanmak için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.
Ataman ayrıca genç oyuncu Erten Gazi’nin ümit verici gelişim gösterdiğini söyleyerek, A Milli Basketbol Takımı’na da göz kırptığını ifade etti.

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