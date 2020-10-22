Ercan Kahyaoğlu: 'Üzülen taraf olduk'



- Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, 2-0 öndeyken son dakikalarda yedikleri goller ile 2-2 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yenilmeden üzülen taraf olduk. Bu da bize ağır geldi" dedi.

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Yenilmeden üzülen taraf olduk. Bu da bize ağır geldi. Gol attığınızda yememenin çaresini bulacaksınız. Uzaklaştıramadığımız top kalemize gol olarak girdi. Bu üzüntü veriyor. Futbolda bunlar yaşanıyor. Dar rotasyon ile mücadele ediyoruz. 3 tane sakatlık oldu. Değişiklikle gidermeye çalıştık. Rotasyonda genç oyuncuları kullanıyoruz. Tecrübeli oyuncularımız sınırlı. Bu da oyunu etkiliyor. Bunu geliştirmeye çalışacağız" diye konuştu.





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