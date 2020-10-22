Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ercan Kahyaoğlu: 'Üzülen taraf olduk'

Ercan Kahyaoğlu: 'Üzülen taraf olduk'

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamaları

- Ercan Kahyaoğlu: "Üzülen taraf olduk" İSTANBUL

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı Rotasyon 


- Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, 2-0 öndeyken son dakikalarda yedikleri goller ile 2-2 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yenilmeden üzülen taraf olduk. Bu da bize ağır geldi" dedi.
TFF 1. Lig’in 6. haftasında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Yenilmeden üzülen taraf olduk. Bu da bize ağır geldi. Gol attığınızda yememenin çaresini bulacaksınız. Uzaklaştıramadığımız top kalemize gol olarak girdi. Bu üzüntü veriyor. Futbolda bunlar yaşanıyor. Dar rotasyon ile mücadele ediyoruz. 3 tane sakatlık oldu. Değişiklikle gidermeye çalıştık. Rotasyonda genç oyuncuları kullanıyoruz. Tecrübeli oyuncularımız sınırlı. Bu da oyunu etkiliyor. Bunu geliştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı