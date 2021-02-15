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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Enis Destan: “Cengiz abi ve Çağlar Abi bize örnek oldu”

Enis Destan: “Cengiz abi ve Çağlar Abi bize örnek oldu”

Ümit Milli Futbolcu Enis Destan'ın açıklamaları

- - Ümit Milli Futbolcu Enis Destan:- “Grupta favori takım yok” İSTANBUL

Şampiyon İskoçya Kışla Yükselen Basın Mensupları 


- Altınordu forması giyen Enis Destan, Ümit Milli Takım kampında konuştu.
Grupta favori takım olmadığını söyleyen Enis, Avrupa hedefi için de “Cengiz abi ve Çağlar abi bize örnek oldu. Biz de artık ‘Neden olmasın’ diye soruyoruz” ifadelerini kullandı. Ümit Milli Takım kampında yer alan Altınordu’nun etkili isimlerinden Enis Destan, bu sabah yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçika, Danimarka, İskoçya ve Kazakistan’ın yer aldığı grupla ilgili konuşarak sözlerine başlayan başarılı futbolcu, “Güzel bir gruba düştük. Favori diyebileceğimiz bir takım yok. Bu grupta her şey olabilir. Kampımız güzel gidiyor ve her şey yolunda. Umarım gruplarda da güzel bir başarı elde ederiz. Gruptaki maçlar dişe diş geçecek. Şu anda favori bir takım yok. Her an her şey olabilir. O yüzden sıkı çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. “Hedefimiz öncelikle Avrupa” Kendisinin ve Altınordu’nun yükselen bir grafiği olduğunu söyleyen Enis Destan, “Son 3 maçta takıma güzel bir katkı sağladım. Umarım böyle devam eder ve ilk 6 içine gireriz” dedi.
Avrupa konusunda her futbolcunun odaklandığını söyleyen Enis Destan, Altınordu’dan yetişen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’nün çok iyi örnekler olduğunu ifade ederek, “Cengiz abi, Çağlar abi çıktı. Biz de neden olmasın diye sorduk kendimize. Bu yüzden hedefimiz öncelikle Avrupa. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün Avrupa'da oynayacağız. Bu şampiyona da kariyerimiz için önemli bir basamak. Bunun farkındayız. Bu yüzden yüksek konsantrasyonla çalışıyoruz” diye konuştu.
Her futbolcunun iniş ve çıkışlarının olacağını da söyleyen Enis, “Her oyuncunu güzel geçirdiği sezonları olur, geçiremediği sezonları olur. Önemli olan verdiği konsantrasyondur. Ümit Milli Takıma geldim ve bu süreçte süre almaya başladım kendi takımımda. Milli takımda da bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım” diyerek sözlerini tamamladı.
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