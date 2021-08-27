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Engelli gencin basketbol hayali gerçek oldu
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Engelli gencin basketbol hayali gerçek oldu

Engelli gencin basketbol hayali gerçek oldu

Ebubekir basketbol oynarken

Basketbol Takımı Engelli Aile Basketbol Harekete Geç Tekerlekli Sandalye 

-Ebubekir açıklama
-AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu açıklama
-Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın açıklama

- Engelli gencin basketbol hayâli gerçek oldu BURSA

- Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Ak Parti teşkilatı, basketbol oynamak isteyen 15 yaşındaki Ebubekir Kacır’ın hayâlini gerçekleştirdi. Ebubekir’in hayâlini gerçekleştirmek üzere harekete geçen AK Parti teşkilatı, basketbol oynayabilmek için özel tasarlanmış tekerlekli sandalye aldı. Tekerlekli sandalyesini teslim alan Ebubekir, Orhangazi Kapalı Spor Salonu’nda ilk defa sahaya çıktı. Mutluluğu her haline yansıyan genç, basketbol takımı ile oynadığı ilk maçta topu çemberden geçirmeyi de başardı. İlk maçından sonra açıklama yapan Ebubekir Kacır, kendisini arabasına kavuşturan büyüklerine teşekkür ederek, "Bu araba için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu arabanın üstünde oturup basketbol oynamak hayâlimdi. Bana yardım eden ağabeylerime teşekkür ediyorum" dedi.
İlk kez sahaya çıktığı gün Ebubekir’in yanında olan Ak Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, teşkilat olarak her hafta bir engelli ailesini evinde ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Bu ziyaretlerde doğuştan engelli kardeşimizle tanıştık, gözleri ışıl ışıldı. Bizden bir talebi vardı. Kapalı spor salonunda engelli sandalyesiyle beraber basketbol oynama talebini bize iletmişti. Kendisine bu güzel engelli sandalyesini hediye ettik. Bugün de kendisiyle beraber basketbol oynuyoruz. Kendisi çok mutlu, bizler çok mutluyuz" diye konuştu.

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