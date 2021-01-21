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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Emre Kocadağ: “Hulk ile bir temasımız oldu”

Emre Kocadağ: “Hulk ile bir temasımız oldu”

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları

- - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ:- “Oyuncularımıza yurt içi ve dışı ilgi var” İSTANBUL

Geçmiş Olsun Allah Düşünür 


- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, forvet transferi için Brezilyalı oyuncu Hulk ile bir temas kurduklarını belirterek, “Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı. Bütçemize uygun olursa, değerlendirmeyi düşünürüz” dedi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasıdan deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Güzel bir galibiyet oldu. Takımızı tebrik ediyorum Karagümrük dost camiamız. Baba Hakkı’nın emek verdiği, buralarda bulunduğu bir camia. Dost kulübe de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İnşallah takımımız bu mücadeleyi devam ettirecek. Galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Biz sezon başında da verdiğimiz röportajlarda bu takıma inandığımızı söylemiştik. Bu anlamada bizim kuşkumuz yoktu. Teknik heyete hocaya desteğimizi verdik. Doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Sonu inşallah güzel olur. Sonunu getirmek lazım” diye konuştu.
“İlgi duyduğumuz oyunculara teklif yapıyoruz” Transfer konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kocadağ, “Biz Ümraniye’deyiz her gün. Değerlendirmeler yapıyoruz. Oyucular geliyor önümüze. Bizim önce çözmemiz gereken oyuncular var. Kenarda bekleyen oyuncular var. Onları göndermemiz gerekiyor. İlgi duyulan oyuncular var onlarla alakalı konuşuyoruz. Bizim ilgi duyduğumuz oyunculara teklif yapıyoruz. Beşiktaş’ın yararına olacak teklifleri yapıyoruz. Acele işler yapmak istemiyoruz. Takıma katkı verecek isimler lazım. Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. “Hulk ile temasımız oldu” Brezilyalı golcü oyuncu Hulk ile temas kurduklarını ifade eden Kocadağ, “Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk’la bir temasımız oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz” dedi.
Kocadağ Douglas, Lens ve Mirin’e de teklifler olduğunu belirterek şunları söyledi: “Transfer sezonun bitmesine az kaldı. Oyuncularımıza ilgi de var. Teklifleri değerlendiriyoruz. Gerek ülke içi gerek yük dışı. Bizim de maliyetlerden kurutulma durumumuz olursa değerlendireceğiz.”
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