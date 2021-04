Emre Kocadağ: “Baskılı oyunla güzel bir galibiyet aldık”

- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Alanyaspor karşısında baskılı oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Hakem performansı hakkında da konuşan Kocadağ, “Haftalar boyunca hakem konuşmak istemiyoruz ama bugün de Beşiktaş’ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı” dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3-0’lık Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baskılı bir oyunla iyi bir galibiyet aldıklarını belirten Kocadağ, “Alanya takımı ligin iyi takımlarından biri. Bu akşam da güzel bir havada, güzel bir zeminde güzel bir maç oynadık. Kasımpaşa maçında eksiklerimiz vardı. Bu akşam da az idmanla sahada varını yoğunu veren oyuncularımız vardı. Onları ve teknik ekibimizi yürekten kutuluyorum. Direkten dönen toplarımız vardı. Baskılı oyun ve güzel bir galibiyet aldık. Geçen maç sonunda da söyledim, Beşiktaş iyi oynarsa, kendi oyununu oynarsa her şeyi yenecek güçte. Bugün de bunu gösterdik. Şimdi Erzurum deplasmanımız var. Kazana kazana gidip, lider olarak götürdüğümüz ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Beşiktaş takımı ayağa top oynayan ve üçüncü bölgede oynayan takım. Haftalar boyunca hakem konuşmak istemiyoruz ama bugün de Beşiktaş’ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı. Kazanıyor olmamız bunu göremediğimiz anlamına gelmez. Üçüncü bölgede oynayan ve oralarda yoğun pas yapan bir takımın haftalardır penaltı almaması da ayrı bir konu. Bunları da değerlendiriyoruz. Takımımızın önü açık. Camiamız ve taraftarımız takıma güvenmeye devam etsinler” dedi.

“Aboubakar ne zaman hazır olursa o zaman dönecek” Aboubakar’ın tedavisinin devam ettiğini belirten Kocadağ, “Aboubakar, Erzurum deplasmanında olması için sağlık ekibimiz çalışıyoruz. Sağlık ekibimiz de ileriki dönemler için daha sağlıklı dönmesi için çalışıyor. Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek. Bugün Cenk Tosun oynadı, onu aratmadı. Kadromuz geniş. Eksiklikler yaşamayacağız” şeklinde konuştu.

“Atiba’ya kapımız her zaman açık” Atiba’nın bir yıl daha futbol oynama isteği hakkında değerlendirmelerde bulunan Kocadağ, “Atiba büyük bir karakter. Bizim de oyuncular içinde iletişimimizi sağlayan, köprü olan bir oyuncu. Çok büyük bir değer. Ben Atiba’nın oynama isteği varsa Beşiktaş’ın kapısı ona her zaman açık. Futboldan sonra da inşallah Beşiktaş’a hizmet eder” dedi.

“Cenk’in hırsı bizi yalnız bırakmadı” Kocadağ, sakatlığı sonrası bugün bir gol kaydeden Cenk Tosun hakkında ise şunları söyledi: “Cenk Tosun ile maç öncesi de konuştuk. O da neredeyse antrenman yapmadan, fedakarlık yaparak sahaya çıktı. Hırsı ve Beşiktaş aşkı bizi yalnız bırakmadı. İyi bir performans gösterdi. Ona da teşekkür ediyoruz.”



