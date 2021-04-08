Emre Belözoğlu: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'



- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj kaybettiklerini belirterek, "Sonun kadar mücadele edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, “Oyundan memnun olduğumuz dakikalar var, olmadığımız dakikalar var. Topa sahip olmaya çalıştık, hükmettiğimiz anda oyun bizim lehimize gelişirken çok basit bir gol yedik. Pozisyona giren arzulayan bir takım vardı, ama son vuruşlarda yeterli, becerikli değildik. Üzgünüz ama Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza koyamaz. Sezon içinde Malatyaspor’a çok büyük saygı duymakla beraber 5 puan kaybetmez, bundan dolayı üzgünüz” ifadelerini kullandı. "Hedefimizden sapmadık" Fenerbahçe’nin hedefimizden saptığını düşünmediğini belirten Belözoğlu, “Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kupayı halen istiyoruz, ben buna yürekten inanıyorum. Bizim kaybettiğimiz gibi rakiplerin de kaybedeceği puanlar olacağını düşünüyorum. Tabii ciddi bir avantajı kaybettik gibi görünse de ben sonuna kadar mücadele edeceğimizi söylemek istiyorum” diye konuştu.

"Son 15 dakika oyundan koptuk" Karşılaşmanın ilk 30 dakikasının kendileri adına çok iyi geçtiğini de belirten Emre Belözoğlu, "Son 15 dakika oyundan koptuk. Burada hastalıktan dönen İrfan oynamaya çalıştı, elinden geleni yapmaya çalıştı. Bütün oyuncularımız değerli, hepsinin önemi var. Her maçın da kendi içinde farklı senaryoları var. Zaman zaman bu değişiklikler olacak, biz inandığımız doğrularla Fenerbahçe’nin hedeflerine tutunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





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