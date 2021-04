Emre Belözoğlu: 'Oyuncuların mücadelesi ve arzusu çok yüksekti'

- Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında oyuncuların mücadelesinin ve arzusunun çok yüksek olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söylerken, Altay’ın sakatlığı sonrası bu maçta görev yapan Harun Tekin’in çok iyi bir maç çıkarttığını ifade etti.

Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, daha önce vefat eden sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Serkan Acar ile ilgili, "Öncelikle sene-i devriyesi olan Serkan Acar’ı rahmetle anmak istiyorum. Camiamızın çok önemli bir şahsiyetiydi. Camiamız inşallah onun gibi değerler çıkartır. Camiamızın tekrar başı sağ olsun. Önemli bir galibiyet aldık. Oyunda iyi oynadığımız dönemler kötü oynadığımız dönemler oldu. Baktığımızda oyuncuların mücadelesi, isteği, arzusu çok yüksekti, bu beni mutlu ediyor. Onunla beraber oynadığımız maçlarda kazanabilecek ya da kat edebilecek durumlara getiriyoruz. Daha doğru oyun oynamaya çalışan, rakip 10 kişiyken topa daha hakim olup, pozisyon üretmesi gereken takım olması gerekti sahada. Ligin sonuna kadar aynı mücadeleyi vermek istiyoruz" dedi.

"Harun çok iyi bir maç çıkardı" Sakatlık yaşayan Altay Bayındır’ın çok önemli bir oyuncu olduğunu ve geçmiş olsun dileklerini dile getiren Belözoğlu, "Futbol bu yüzden güzel bir oyun. Ne hayırlı, ne şer bilemiyoruz. Altay’ın aramızda olmasını istedik. Futbolda sakatlıklar oluyor. Harun çok iyi bir maç çıkardı. Penaltı pozisyonu penaltı olmayabilir ama ne olursa olsun penaltıyı kaçırdıktan sonra takımın verdiği reaksiyon çok değerli. Her oyuncu çok kıymetli, Harun da bunlardan bir tanesi. Sezon sonuna kadar 25, 26 kişi aynı mücadelenin içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Başakşehir benim ikinci evim" Teknik adam olarak Başakşehir karşısına çıkmasıyla ilgili açıklama yapan Emre Belözoğlu, "Kolay duygular değil. Başakşehir benim ikinci evim, ikinci yuvam. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra bana muhteşem duygular yaşattılar. Bende elimden geldiğince buraya hizmet ettim. İnşallah bu süreçten bir an önce çıkarlar ve eski günlerindeki gibi üstleri zorlayarak şampiyonluk kazanacak süreçler yaşarlar. Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere ekibiyle beraber bu sıkıntılı süreci atlatacaklardır. Onlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Sahanın içinde her oyuncu formasını sonuna kadar terletecekler" Oyuncu değişiklikleriyle alakalı soruya cevap veren Belözoğlu, "Beklerin performansından memnunum ama biraz daha net, kanata oynatıp sert çıkmalarını istemiştim. Bunu yapamadık. Genel anlamda oyuncu değişikliği yapmamız Nazım üzerinde uzun zamandır oynamadığı için yaptık. Ozan’ı orada kullandık. Caner-Novak değişikliği de öyle. Caner bizim için önemli bir oyuncu. Bir iki pozisyonda elinden geldiğince mücadele etti ama rakip çizgiye daha çok inmeye başladı.

Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık. Sahanın içinde hangi oyuncuya ne kadar dakika verirsek verelim sonuna kadar formayı terletecekler" değerlendirmesini yaptı. "Allah izin verirse son iyi olacak" Kazandıkça takımın enerjisinin yükseldiğini belirten Belözoğlu, "Baskı her daim olacaktır. Kariyerimde her türlü baskının içinde oldum. Bunların içinden çıkmanın tek yolu inanmak, motive olmak ve çok çalışmak. Takım arkadaşlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Camiamız çok büyük, beklenti büyük, sonu ne olursa olsun takımın arkasında olmaya devam edeceğiz ve Allah izin verirse sonu iyi olacak" ifadelerini kullandı.



