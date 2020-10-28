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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe’nin başarılarında pay sahibi olmak istedim'

Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe’nin başarılarında pay sahibi olmak istedim'

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Futbol Takımı Şampiyon Rektör 

-İmza töreninden görüntüler

- Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe’nin başarılarında pay sahibi olmak istedim" İSTANBUL

- Fenerbahçe’nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kulübün yapılanmasını gördükten sonra Fenerbahçe’nin başarılarında pay sahibi olmak istediğini belirtti.
Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu’nun yeni görevini düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.
1907 Tribünü’ndeki toplantıya Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile Teknik Direktör Erol Bulut katıldı.
Düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Fenerbahçe’nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, burada izlediği video sonrası konuşmanın kolay olmadığını ifade ederek, “Biraz önce videoyu izledim ve çocukluğuma gittik. Zeytinburnu’nda çocukluğum oldu. Buna vesile olan tüm hocalarıma şükranlarımı iletmek istiyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Her futbolcunun böyle bir hayatı olsun isterim. Allah bana tuttuğum takımda futbolu bırakmayı nasip etti. Pandemi sürecinden dolayı biraz izoleyiz, taraftarlarımızla veda edemedik. Gerçekten futbol takımının arkasında çok büyük bir yapının olduğuna şahit oldum bu süreçte. Başta başkanımız olmak üzere finans ekibinin, iletişimden sorumlu olan arkadaşlarımız... Böyle bir yapı içerisinde olmayı çok istedim. Fenerbahçe’nin başarılarında pay sahibi olmak istedim. Seni beni olmadan sadece biz olduğumuz bir sürecin içinde olmak istedim. İnsanların sabah uyandıklarında, evlerine gittiklerinde mutlu gitmelerini istiyoruz. Rahmetli İslam abinin dediği gibi Fenerbahçe mutluysa Türkiye mutludur. Sezon sonu umarım Fenerbahçe taraftarına şampiyonluğu yaşatmak nasip olur. Kendini Fenerbahçe’ye ait hisseden herkes için söylemek istediğim bizlere inanmaları. Mutlaka hatalarımız olacaktır ama bu camianın her daim ayakta durabilmesi için sizlere ihtiyacımız var” dedi.

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