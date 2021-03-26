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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Emre Belözoğlu: 'Başarıyı da başarısızlığı da beraberce sahipleneceğiz'

Emre Belözoğlu: 'Başarıyı da başarısızlığı da beraberce sahipleneceğiz'

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları

Rektör 

-Detaylar

- Emre Belözoğlu: "Başarıyı da başarısızlığı da beraberce sahipleneceğiz" İSTANBUL

- Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak ilk çıktığı antrenman öncesinde takımla yaptığı konuşmada, "Ortada bir başarı veya başarısızlık varsa bir kişiye veya ekibe mal edilemez. Başarıyı da başarısızlığı da beraberce sahipleneceğiz" diye konuştu.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu, bugün çıktığı antrenman öncesinde futbolculara bir konuşma yaptı. Bugünden itibaren son 10 maçta her puanın her zerresine talip olduklarını belirten Belözoğlu, "İdmandan maça, tesisten eve şeklinde beraberce çalışacağız. Sonunun güzel olacağına yürekten ve burada bulunan herkesin de inandığına eminim. Milli takımlardan gelecek arkadaşlarımızda olacak. Bugün biraz daha adaptasyon temalı bir antrenman yapacağız. Ben içinizden birisiyim. Sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var. Kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak ve birbirine inanan güvenen şekilde olacağız. Erol hoca ve ekibinin de ciddi bir katkıları var. Ortada bir başarı veya başarısızlık varsa bir kişiye veya ekibe mal edilemez. Başarıyı da başarısızlığı da beraberce sahipleneceğiz. Allah utandırmasın bugünden itibaren. Hepimiz için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
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