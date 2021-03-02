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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Emrah Kocadağ: 'Zor bir deplasmandan galip ayrıldık'

Emrah Kocadağ: 'Zor bir deplasmandan galip ayrıldık'

Emrah Kocadağ'ın açıklamaları

- Emrah Kocadağ: "Zor bir deplasmandan galip ayrıldık" MALATYA

Bild Allah Göreme Basın Mensupları 


- Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası stat çıkışında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emrah Kocadağ, Malatya gibi zor bir deplasmandan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Malatya deplasmanının zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Kocadağ, “Galip geldiğimiz için mutluyuz, galibiyet serimizi devam ettireceğiz inşallah. Malatya’da bizleri çok güzel ağırladılar, herkese çok teşekkür ediyorum. Takımızı havaalanından itibaren coşkuyla karşılayan tüm taraftarlarımıza da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Hakem kararları ile ilgili de sorulan soruya cevap veren Kocadağ, “Bazı kararlarda bizim aleyhime verdiği faul pozisyonları var. Son anlarda tartışmalı bir penaltı pozisyonu var, tam anlamıyla göremedim bende. Sert zeminde zor geçen bir mücadele bizim aleyhimize bazı pozisyonlar vardı. Sarı kart verebileceği pozisyonlar vardı, sertlik anlamında pozitif bir futbol. Kazandık o yüzden çok fazla hakem üzerine konuşulacak bir maç görmedim ben” ifadelerine yer verdi. Saha semini ile ilgili de konuşan Kocadağ, “Açıkçası beklediğimizden iyi çıktı. Çok kötü bir zemin bekliyorduk. Engebeli bir zemindi. Biz ayağa top oynayan, pas yapan bir takımız. Bu tür zeminler bizim için dezavantaj. Bunlarla alakalı cezalar, yaptırımlar gelebilir, her ilde her takımın zemin şartları eşit olması, seyir zevkini de, rekabeti de attıracaktır bu” diye konuştu.

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