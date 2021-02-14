Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Emrah Bayraktar: “Şehrin rengi kardeşlik oldu”

Emrah Bayraktar: “Şehrin rengi kardeşlik oldu”

Emrah Bayraktar konuşması

- ADANA

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 


- Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Alnımız ak, kafamız dik. Adanaspor taraftarı da mutlu olsun. Bugün şehir ne turuncu, ne de lacivert oldu. Şehrin rengi kardeşlik oldu” dedi.
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, “3 maç önce Adanaspor’a geldiğimde hedefimizi ortaya koymuştum. Kümede kalmayı garantilemek ve önümüzdeki seneye kalacak oyuncularımızı belirlemekti. Oyunumuzun geliştiğini görmek bizi sevindiriyor. Bu hafta savunmamızı ve saha içerisinde nasıl pozisyon oluşturacağımıza dair şeylere çalıştık. Oyunumuzun gelişiyor olması bizi çok mutlu ediyor. Ben bir Adanasporluyum. Bir teknik direktör değilim sadece. Oyuncularıma da bu duyguyu aşılamak istiyorum. Ne kadar erken safhada ligdeki yerimizi garantilersek arkamızdaki oyuncularımızı da Türk futboluna kazandıracağız” diye konuştu.
Maç hakkında da konuşan Bayraktar, “Adana Demirspor bizim rakibimizdir. Belki de stadın son maçında kardeşlik kazandı. Alnımız ak, kafamız dik. Adanaspor taraftarı da mutlu olsun. Bugün şehir ne turuncu, ne de lacivert oldu. Şehrin rengi kardeşlik oldu” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı