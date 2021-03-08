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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Emrah Bayraktar: ”Oyuncularımı çok seviyorum, onların arkasındayım”

Emrah Bayraktar: ”Oyuncularımı çok seviyorum, onların arkasındayım”

Emrah Bayraktar’ın konuşması

- ADANA

Şampiyon Kalamış Rektör 


- Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, ”Ben sıralamaya ve puana bakmıyorum. Çıkıyorum takımıma diyorum ki biz bu maçı kazanmak için oynayacağız” dedi.
TFF 1. Lig’in 25’inci haftasında Adanaspor sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, ”Balıkesirspor ligdeki rakiplerimizden birisiydi. Daha önceki rakiplerimiz, ligde şampiyonluğa oynayan, lig lideri ve ya ikincisi üçüncüsü olsa da her rakibe kazanmak için sahaya çıktı Adanaspor. Adanaspor taraftarına şunu söyledim, biz rakip kim olursa olsun sıralamadaki yeri ne olursa olsun kazanmak için oynuyoruz. Ben sıralamaya ve puana bakmıyorum. Çıkıyorum takımıma diyorum ki biz bu maçı kazanmak için oynayacağız. Biz Adanaspor’uz bir şehri temsil ediyoruz. İnanın puana ve sıralamaya bakmıyorum, umurumda bile değil. Oyuncularımı çok seviyorum, onların arkasındayım. Onlar da benim arkamda. Aileme ortamı oluşturduğu için çok mutluyum. Birlikte bir aile olduk. Ben oyuncularımın karakterini, sahaya yansıtmış olduğu karakterini ve ruhunu seviyorum. Benimle yakalamış olduğu iletişimden dolayı çok mutluyum“ diye konuştu.

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