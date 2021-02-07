

- TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Adanaspor'da Teknik Direktör Emrah Bayraktar, "Önümüzdeki haftalarda mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, "Eksişehirspor maçının ardından deplasmanda Keçiörengücü maçı ile devam ettik. 2 oyuncumuz bu maçta kadromuzda yer almadı. Keçiörengücü iyi oyunculardan kurulu belli bir oyun planı olan, en büyük avantajlarından birisi de ligde sentetik sahada oynayan takımlardan birisi. Aynı sahada da antrenman yaptığı için bu avantajı iyi değerlendirdiklerini söylemiştik. Ama oyuncularımızın eksikliğini bir bahane olarak üretmeden sahada var olduk. Bir penaltı pozisyonu, geçti artık hakemin kararı. Ama dışarıdan baktığımız zaman bize göre çok net bir penaltı gibi gözükmese de maçın bir penaltı kararı ile sonuçlanmış olması tabii ki de can acıtıyor. İkinci yarıda sistemli şekilde yaptığımız değişikliklerle oyunda biraz dengeyi kurduk. Daha fazla topa sahip olmaya başladık ve 3. bölgede daha fazla girişler yapmaya başladık. Ama girdiğimiz bazı pozisyonları değerlendiremedik ve 1-0 mağlup olduk. Şehrimize ve taraftarlarımıza bir sözümüz vardı. 'Maçın skoru ne olursa olsun Adanaspor'u mücadele ederken göreceksiniz. Futbolcuların terini akıttığını göreceksiniz' demiştik. Daha iyi oynayabilir miydik? Evet. Oyuncularımı göstermiş olduğu mücadele örneği için kutluyorum. Önümüzdeki haftalarda mücadelemize devam edeceğiz. Adanaspor'un hedefi, lig bitmeden erken aşamada fazla korkulu rüya görmeden ligi güvenli bir yerde tamamlamaktır" ifadelerini kullandı.



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