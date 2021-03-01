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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Emrah Bayraktar: 'Deplasmanda öne geçip kaybetmek üzücü'

Emrah Bayraktar: 'Deplasmanda öne geçip kaybetmek üzücü'

Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar'ın açıklamaları

- Emrah Bayraktar: "Deplasmanda öne geçip kaybetmek üzücü" İSTANBUL

Play Off Görece Bulduk Rektör 


- Adanaspor’da Teknik Direktör Emrah Bayraktar, Tuzlaspor yenilgisi sonrası, “Deplasmanda iki kere öne geçip, gol atıp, sonra da mağlup olmak üzücü. Skora etki eden hataların olması bizi üzüyor” dedi.
İstanbul deplasmanında Tuzlaspor’a 3-2 kaybeden Adanaspor’da Teknik Direktör Emrah Bayraktar, mücadele sonrası, "Bugün deplasmanda Tuzlaspor ile oynadık. Rakibimizin hedefi üst sıralar, ve play off. Biz de alttan uzaklaşmak isteyen takımız. Fiziksel, taktik ve mental olarak maça iyi hazırlandık. Ben göreve geldikten bu yana belki de ilk yarı en olgun oyunumuzu oynadık. İstediklerimizi yaptık, golü de bulduk. Deplasmanda iki kere öne geçip, gol atıp, sonra da mağlup olmak üzücü. Bireysel hataların gerçekleşiyor olması bizim maçtan önce öngöreceğimiz şeyler değil. Skora etki eden hataların olması bizi üzüyor. Bunlar ya maçı berabere bitirmemize ya da kaybetmemize neden oluyor. Bugün de öyle oldu. Öne geçmemize rağmen oyuna tutunamadık. Önümüzdeki haftalarda sıralamada kendimize yakın takımlarla mücadele edeceğiz. Yine aynı özveri ile aynı mücadele örneği ile sahada olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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