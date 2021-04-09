Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
El Clasico öncesi tanıtım videosu yayınlandı

El Clasico öncesi tanıtım videosu yayınlandı

Tanıtım videosu

- İSTANBUL

Sosyal Medya Sıcak Hava Balonu Gezin Şampiyon Peri Bacaları 


- Futbolun büyük maçlarından Real Madrid-Barcelona (El Clasico) mücadelesi cumartesi akşamı oynanacak. Maç öncesi Kapadokya'da çekilen tanıtım videosu da yayınlandı. LaLiga’da şampiyonluk düğümünü çözecek El Clasico 10 Nisan Cumartesi saat 22.00’de başlayacak ve D-Smart'ta yayınlanacak. Mücadele öncesinde TFF UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in katılacağı El Clasico Özel program da yine D-Smart'ta saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin Kapadokya'da çekilen tanıtım videosu ise yayınladı. Real Madrid ve Barcelona bayraklarının aslı olduğu sıcak hava balonunun peri bacaları üstündeki gezintisinin yer aldığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement