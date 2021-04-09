El Clasico öncesi tanıtım videosu yayınlandı



- Futbolun büyük maçlarından Real Madrid-Barcelona (El Clasico) mücadelesi cumartesi akşamı oynanacak. Maç öncesi Kapadokya'da çekilen tanıtım videosu da yayınlandı. LaLiga’da şampiyonluk düğümünü çözecek El Clasico 10 Nisan Cumartesi saat 22.00’de başlayacak ve D-Smart'ta yayınlanacak. Mücadele öncesinde TFF UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in katılacağı El Clasico Özel program da yine D-Smart'ta saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin Kapadokya'da çekilen tanıtım videosu ise yayınladı. Real Madrid ve Barcelona bayraklarının aslı olduğu sıcak hava balonunun peri bacaları üstündeki gezintisinin yer aldığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.



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