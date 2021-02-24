Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eksi 20 derecedeki kayak gösterisi renkli anlara sahne oldu

Eksi 20 derecedeki kayak gösterisi renkli anlara sahne oldu

Görüntü Sıralaması

Hava Sıcaklığı Yan Etki Başkent Kışla 

-Kayak tesisinden görüntüler
-Halay çekenlerden görüntüler
-Kayakçılardan görüntüler
-Türk bayrağından görüntüler
-Belediye başkanından röp
-Kayakçıların meşaleler ile aşağı inmeleri
-Detay görüntüler

- BİTLİS

- Bitlis’te El Aman Kayak Tesisinde düzenlenen meşaleli kayak gösterisi hava sıcaklığının eksi 20’lere kadar düşmesine rağmen oldukça fazla ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan meşaleli kayak gösterisi Bitlis Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.
Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, gösteriyi izlemek için geldikleri tesiste doyasıya eğlenerek halay çektikten sonra kendilerine ikram edilen köfte ekmek ile de karınlarını doyurdular. Bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan meşaleli kayak, Bitlis-Tatvan Karayolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak merkezinde gerçekleştirildi.
Akşam üstü havanın kararmasıyla başlayan etkinliğe katılanlar önce halay çekti daha sonra da Bitlis Belediyesi tarafından ikram edilen köfte ekmekleri yedi. Türk Bayrağı ile Kayak merkezine çıkan kayakçılar ellerinde meşalelerle alkışlar eşliğinde aşağı indiler. Daha sonra meşaleleri üst üste koyan kayakçılar burada alkışlandılar. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, soğuğa rağmen tesise gelen vatandaşlara teşekkür ederek, karı şölene çevirmek istediklerini söyledi.

Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün yapmış olduğumuz ve geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz kar şölenine katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bitlis Belediyesi olarak ‘karın başkenti olan Bitlis’te kar şöleni yapalım dedik. Bunu da bugün Rahva mevkiinde Elaman Hanı Kayak Merkezinde halkımızla birlikte hem köfte ekmek, hem de kar şölenini meşaleli kayakçılarla birlikte gerçekleştirdik. Bitlis Belediyesi olarak bu tür programlarımızı her kış daha da artıracağız. Bugün çok güzel ve yoğun bir katılım var. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kışın çekilmez çileleri olan karın bu şekilde eğlenceli hale getirmeyi hedefliyoruz."
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı