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Efrahim Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Efrahim Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz

Efrahim Kahraman: Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz

Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Altın Şampiyon Güreş Olimpiyat Rektör 


- Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, "Her şeye rağmen Tokyo'da tarih yazabileceğinizi düşünüyorum. Tüm sporcuların rüyası olimpiyattır" diye konuştu Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Kadın Güreş Milli Takımı'nda Teknik Direktör Efrahim Kahraman önemli açıklamalarda bulundu. Son hazırlık kampının başarılı bir şekilde sürdüğünü belirten Kahraman, "Hem Yasemin Adar hem de Evin Demirhan için yabancı partnerler kampımızda yer alıyor. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Olimpiyatlara 50 kiloda Evin Demirhan ve 76 Kiloda Yasemin Adar ile katılıyoruz. Kadın güreşçilerimiz son yıllarda tarih yazdılar. Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var. Tokyo'ya daha fazla kota ile gitmek isterdik. Ama olmadı. Biz Olimpiyatlarda madalya kazanarak tarih yazmak istiyoruz. Rengi nasip, inşallah altın olur. Pandemi sadece bizi değil, tüm dünyayı etkiledi. Bizim açımızdan olumlu olmadı. Takımımız çıkış içerisindeyken pandemi yaşandı. Her şeye rağmen Tokyo'da tarih yazabileceğinizi düşünüyorum. Tüm sporcuların rüyası olimpiyattır. Herkes oraya hazırlanarak gidiyor. Bizde iyi hazırlanıyoruz. 83 milyonun arkamızda olduğunu biliyoruz. Tarih yazarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz dedi.

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