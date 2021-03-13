Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Efes Ultra Maratonu başladı

Efes Ultra Maratonu başladı

-Maratondan detaylar

Destina Basın Toplantısı Toplantı Maraton 

--Genel detaylar

- İZMİR

- İzmir'in Selçuk ilçesinde, merakla beklenen 4. Efes Ultra Maratonu heyecanı başladı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen koşucular, organizasyonun ilk gününde 120K, 60K, 42K, 23K etaplarında dünya mirasını koşarak keşfetti. Selçuk ilçesi 4. Efes Ultra Maratonuna ev sahipliği yaparken, organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular katıldı.
Katılımcılar, gün aydınlanmadan koşmaya başladı ve kıyasıya bir mücadele verdi. Onlarca koşucu, Efes Alt Kapı’dan başlayarak Selçuk’un kültürel zenginlikleri, doğal güzelliklerinden oluşan parkurları tamamlayarak Tarihi Su Kemerleri’nin bulunduğu İstasyon Meydanı’nda maratonu bitirmenin gururunu yaşadı. Öte yandan, Selçuk Belediyesinin desteği ile Limit Sensin organizasyonu tarafından gerçekleştiren Efes Ultra Maratonu, 14 Mart Pazar günü 12K ve 5K parkurları ile devam edecek. Selçuk’un tarihi değerlerinin sadece Efes Antik Kenti’nden ibaret olmadığının altını çizen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, düzenlediği basın toplantısında ise kentin spor turizmi için elverişli bir destinasyon olduğu vurgusunu yapmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement