Edirne’de kürek festivali renkli başladı

-Sporcuların Meriç Nehrindeki kürek sporundan detaylar

-TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba röportaj

-Katılımcı Mustafa Bostancı’dan röportaj

-Katılım sağlayan sporcu ve sporseverlerden detaylar

-Meriç Nehrinden detay

-Genel Detaylar



- EDİRNE



- 1. Edirne Kürek Festivali, 12 kulüp ve 100'e yakın sporcunun katılımı ile başladı.

Meriç Nehri kenarında oluşturulan alanda düzenlenen 1. Edirne Kürek Festivali'ne 12 kulüp ile yaklaşık 100'e yakın kürek sporcusu ve sporsever katıldı.

Festivalde Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sporcularla kürek teknesine binerek nehirde kürek çekti. Yeni normalleşme başlayan 1. Edirne Kürek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. “Çok mutlu ve heyecanlıyız” Festival ile ilgili açıklamada bulunan TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, “Uzun zamandır yaptığımız bir çalışmanın meyvelerini Edirne halkı olarak almaya başladık. Amacımız burada Edirne şehrinde, Türkiye’de kürek sporunu, kürek severlerin parkurunu kurmak, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Avrupa, Balkan ve dünya şampiyonluklarına Edirne şehri olarak ev sahipliği yapmak biliyorsunuz Meriç nehri doğal bir parkur iki bin metreye uzunluğa sahip bir alan lazım bu parkur için burada da iki bin metreden çok uzun bir hat var. Nehrin uzunluğu aşağı yukarı 235 metre buda parkur için yetiyor. Burada normal şartlarda böyle bir parkurun hazırlanması için 50 milyon lira bir para harcanması gerekiyor. Oysaki Meriç Nehrinde doğal olduğu için bunlara hiç gerek yok. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum çok heyecanlıyım. Böyle bir sporun Edirne’de ateşini fitillemek bize acayip derecede keyif verdi. Türkiye’nin her tarafından 15’e yakın kulüp 150’ye yakın sporcu katıldı.

Sporcularımıza ve Edirneli vatandaşlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Eşi ile birlikte kürek festivaline katılan vatandaşlardan Barış Bostanı, “Meriç Nehri çok güzel bir yer. Üstü Bulgaristan altı Yunanistan olan bir nehirdir. Burada Türk topraklarında olması çok güzel. Geçmişte Edirne Sarayından Meriç Nehri üzerinden padişahlarımız kayık ile camiye namaz kılamaya gidermiş. Bugün ise onların torunları burada kürek çekiyor. Aynı heyecanı yaşatıyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Umarım devamı gelir. Böyle bir etkinliğe Türkiye’nin gençlerin ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Meriç nehrinde bu sene ilki düzenlenen 1. Kürek Festivali yarışlarına Fenerbahçe Spor Kulübü ve TED Koleji Kürek Takımı başta olmak üzere 12 takım katıldı.



