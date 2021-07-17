Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
EDİRNE - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 1. Tur Güreşleri
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 1. Tur Güreşleri

EDİRNE - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 1. Tur Güreşleri

- Başpehlivanların kura çekimi - Pehlivanların paça bağlayıp yağlanmaları - Pehlivanların güreşi - Başpehlivanlardan Orhan Okulu ve Recep Kara'nın röportajıEDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 1. Tur Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 54 pehlivanın kuralarını çekmesinin ardından başladı.
Güreşlerde rakiplerini yenen 27 pehlivan 2. tura yükseldi.

Çekim Güreş Pehlivanlı Kura Çekimi 

İlgili Foto Galeriler
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı