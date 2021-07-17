EDİRNE - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 1. Tur Güreşleri
- Başpehlivanların kura çekimi - Pehlivanların paça bağlayıp yağlanmaları - Pehlivanların güreşi - Başpehlivanlardan Orhan Okulu ve Recep Kara'nın röportajıEDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 1. Tur Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 54 pehlivanın kuralarını çekmesinin ardından başladı. Güreşlerde rakiplerini yenen 27 pehlivan 2. tura yükseldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım