Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
DÜZCE - Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

DÜZCE - Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

- Hataysporlu futbolcuların antrenman yapmasıHatayspor yeni sezon hazırlıklarına Düzce 'de devam ediyorDÜZCE (AA) - Yeni sezon öncesi Düzce 'de kamp yapan Atakaş Hatayspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne sezon öncesi 3. kampını yapan Akdeniz ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanlarla çalışmalarına devam etti.Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda bordo - beyazlılar, dar alanda pas, kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.Hatayspor, yarın aynı tesiste kamp yapan Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Teknik Direktör Rektör Hazırlık Maçı Futbol 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı