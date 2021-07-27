DÜZCE - Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
- Hataysporlu futbolcuların antrenman yapmasıHatayspor yeni sezon hazırlıklarına Düzce 'de devam ediyorDÜZCE (AA) - Yeni sezon öncesi Düzce 'de kamp yapan Atakaş Hatayspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne sezon öncesi 3. kampını yapan Akdeniz ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanlarla çalışmalarına devam etti.Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda bordo - beyazlılar, dar alanda pas, kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.Hatayspor, yarın aynı tesiste kamp yapan Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
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