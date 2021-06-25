Dünyayı koşarak turlayan Leautey, İstanbul'dan geçti



- Fransız koşucu Marie Leautey, 6 Aralık 2019'da Avrupa'nın en batı noktası olan Portekiz’deki Roca Burnu’ndan başladığı dünya turu kapsamında 16 Haziran 2021'de Yunanistan'dan Türkiye'ye koşarak giriş yaptı. İki yıl sürecek bir dünya turu planlayan 43 yaşındaki Marie Leautey, macerasının 445. gününde İstanbul'da Avcılar-Fatih güzergahını koştu. Hayata geçirdiği organizasyonlarla koşu dünyasının yakından takip ettiği Spor İstanbul, dünyayı koşarak turlayan Marie Leautey'ye destek verdi. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Küçük Ayasofya’da başlayıp Taksim’de sona eren güzergahta Marie Leautey ile birlikte 10 KM koştu. Leautey’in çok zor bir iş başardığını belirten Renay Onur, Leautey’i 7 Kasım 2021’de yapılacak N Kolay İstanbul Maratonu’na davet etti. Marie Leautey’in Küçük Ayasofya’da başlayan parkuru Fransız Sarayı’nda noktalandı. Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Leautey’i karşılayarak vatandaşına çiçek verdi. 23 bin KM’nin üzerinde bir mesafe koşacağı dünya turuna çıkan Leautey, bu tur kapsamında 4 kıta ve 23 ülke geçmeyi hedefliyor. Avrupa turunu İstanbul koşusuyla tamamlayan Leautey, Amerika kıtasındaki yolculuğuyla serüvenine devam edecek.

