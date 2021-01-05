Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 45. yılında anıldı

-Hamit Kaplan'ın fotoğrafı

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Detaylar

-Mahmut Demir ve Zeki Gül'ün konuşmaları



- AMASYA



- Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 45. yılında memleketi Amasya’nın Hamamözü ilçesinde anıldı. 5 Ocak 1976'da Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hamit Kaplan için mezarı başında anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. 175 kez milli mayoyu giyen Hamit Kaplan’ın çalışkanlığı, azmi ve spor ahlakıyla Türk güreşinde bir ekol olduğunu belirten eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, “Bizim antrenman yaptığımız salonun duvarında Hamit Kaplan’ın kazandığı bütün şampiyonluklar yazıyordu. Ben onları 12 yaşımdan beri biliyorum” dedi.

Yeni şampiyonlar yetiştirmek ve güreşin gelişmesi adına son yıllarda gayretli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül de, “Biz ata sporumuz olan güreşe geçmişten beri önem veren, değer veren bir milletin evlatlarıyız” diye konuştu.

Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan, siyasi parti temsilcileri, protokol ve sporcularında da yer aldığı törende, Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ile Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar da konuşma yaptı.



loading...