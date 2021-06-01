Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’dan Başkan Yavaş’a ziyaret

-Mansur Yavaş'ın konuşması

-Akın Hondoroğlu'nun açıklamaları



- ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olan Ayşe Begüm Onbaşı, takım arkadaşları ve kulüp yöneticilerini makamında kabul etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, elde ettiği başarılarla spor tarihine geçen EGO Spor Kulübü yöneticilerini ve sporcularını makamında ağırladı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı başta olmak üzere takım arkadaşları Emir Erışık ve Erkut Ergin ile EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, Takım Kaptanı Ümit Şamiloğlu, Antrenör Mehmet Ali Ekin ve EGO Spor Kulübü Genel Koordinatörü Taner Özgün’ü kabul etti. “Gençler internet ve telefon bağımlılığından kurtulmalı, spor yapmalı” EGO Sporlu dünya aerobik cimnastik şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’nı ve takım arkadaşlarını tebrik eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerin spor yapmasının önemine dikkat çekerek, “Türk Milleti başarılarınızdan dolayı sizinle gurur duyuyor. Müsabakalarınızı yakından takip ediyorum. Sizlerden topluma örnek sporcular olmanızı isteyeceğim çünkü gençlere artık spor yaptıramıyoruz. Gençlerde internet ve telefon bağımlılığı oluştu ve bu bağımlılıktan kurtulmanın tek yolu da spor ve eğitim” dedi.

Spora ve sporculara verdiği desteklerden dolayı Başkan Yavaş’a teşekkür eden Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, “Başkanımızla tanışma fırsatı bulacağım için öncesinde çok heyecanlandım. Ziyaret ettiğimizde bizlere güzel dileklerini ve tebriklerini iletti. Bundan sonraki yarışmaları da takip edeceğini söyledi” ifadelerini kullandı. EGO Spor Kulübü Başkent’te genç yetenekleri arayacak EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, cimnastik dalında büyük bir atağa geçtiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: “Cumhuriyet tarihinde gençler kategorisinde başarılarımız vardı ancak ilk defa büyük kadınlarda böyle bir başarıyı elde ettik. Şimdi Ankara’daki okulları gezip yetenek testiyle ülkemize yeni yetenekler kazandırmak istiyoruz.” EGO Spor Takım Kaptanı Ümit Şamiloğlu ise düşüncelerini, “Sayın Yavaş’ın spora vermiş olduğu destekler ve kaynaklarla 2 yılda EGO Spor Kulübü olarak çok büyük başarılar elde ettik. Ankara, cimnastiğin merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. İnanıyorum ki ilerleyen dönemlerde cimnastik Ankara’nın en gözde branşı olacak” sözleriyle aktardı.

