Dünya şampiyonları Bodrum’da kozlarını paylaşacak

-Kickboks ve Muaythai dünya şampiyonu Nurhayat Hiçyakmazer röp



- MUĞLA



- Muaythai şampiyonları kozlarını turizmin gözbebeği Bodrum’da paylaşacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek olan şampiyonlar 14 Ağustos'ta turnuvada karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin ilk kadın boksörü, Kickboks ve Muaythai dünya şampiyonu Nurhayat Hiçyakmazer ile Türkiye ve Dünya Şampiyonu eşi Erhan Deniz birlikte Highlight otel ve Miya Beach tarafından dünyanın dört bir yanından gelecek olan şampiyonlar kozlarını Yalıkavak Miya beachde paylaşacak. Muaythai şampiyonası için Miya Beach'te hazırlıklara başlandı. 14 Ağustos PİTBULL Promotion 5 Beach Fire gecesinde Muaythai şampiyonlarının kıyasıya mücadelesi şimdiden Bodrum’da heyecanla bekleniyor. Türkiye'nin ilk kadın boksörü, Kickboks ve Muaythai Dünya Şampiyonu Nurhayat Hiçyakmazer büyük bir organizasyona hazırlandıklarını ifade ederek "Miya Beach'te büyük bir Muaythai organizasyonu olacak 14 Ağustos gecesi. Tüm Bodrum halkını 14 Ağustos gecesi davet ediyoruz. Çok eğlenceli bir gece olacak ve dünyanın en iyi dövüşçülerini buraya getireceğiz. Bodrum’a hem turizm hem de spor açısından büyük bir tanıtım olacağını düşünüyorum. Çok daha güzel gecelerle de burada bu aktivitelerimiz devam edecek. Sürpriz sporcularımız var. 8 ülkeden dünya genelinde şampiyonlukları olan sporcularda katılacak. Organizasyonumuz 3 gün sürecek. İlk gün basın toplantısı var, 14 Ağustos gecesi büyük kapışma olacak. Ardından 15 Ağustos günü imza günü olacak ve yarışma bitecek. Büyük restleşmeler olacak. Miya Beach iskelesinde bakalım kim kimi denize atacak. Birçok sporcu çok heyecanlı, her gün arıyorlar" dedi.



