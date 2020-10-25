Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda start verildi

-Start verilmesi



- SAKARYA



- Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı ve 30 ülkeden 104 sporcunun katıldığı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda ‘Erkekler’ kategorisi yarışında ilk start verildi.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan ‘2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına’ yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katılıyor. Bu kapsamda ‘Elit Erkekler’ kategorisinde start verilen yarışta 57 erkek sporcu 110 kilometrelik parkur yolunu en kısa zamanda tamamlamak için ter dökecek.



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