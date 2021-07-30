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Dünya Bisiklet Şampiyonası heyecanında start verildi
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Dünya Bisiklet Şampiyonası heyecanında start verildi

Dünya Bisiklet Şampiyonası heyecanında start verildi

Yarış öncesi sporculardan detaylar

Yarış Dera Karya Kadın Sporcu Bisiklet 

-Yarışın başlaması
-Parkurda yarışan bisikletlilerden detaylar

- - İlk yarış olan Sakarya MTB CUP’ta 8 ülkeden 10 sporcu birincilik için pedal çeviriyor SAKARYA

- Sakarya’da 30 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Sakarya MTB CUP ile UCI Maraton Serisi Dağ Bisiklet Yarışları verilen start ile başladı.
İlk yarış ise 8 ülkeden katılan 10 kadın sporcunun pedal çevirmesiyle başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent'te hayata geçirilen şehrin yeni yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adasında düzenlenen Sakarya MTB CUP ile UCI Maraton Serisi Dağ Bisiklet Yarışları verilen start ile başladı.
Dünya seviyesinde olan yarışların ilki olan Sakarya MTB Cup (HC - XCO) turu, saat 10.00’da start aldı. Organizasyona Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkan Vekili İrfan Çelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratları, federasyon yöneticileri ve bisiklet sporuna ilgili çok sayıda kişi katıldı.
Sakarya MTB CUP klasmanında verilen start ise 8 ülkeden katılan 10 sporcunun pedal çevirmesiyle başladı.
4.4 kilometrelik parkuru 6 tur dönüp yarışı tamamlayarak dereceye girecek sporculara ödülleri taktim edilecek.
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