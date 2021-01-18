Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Drinkwater: 'Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti'

Drinkwater: 'Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti'

Kasımpaşa’nın yeni transferi İngiliz futbolcu Daniel Drinkwater'ın açıklamaları

- Drinkwater: "Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti"- Kasımpaşa’nın yeni transferi İngiliz futbolcu Drinkwater:- "Heyecanlı hissediyorum"- "Kasımpaşa’ya yardımcı olmak için buradayım" İSTANBUL

Sosyal Medya Yüzme Yüzme Havuzu Forma 


- Kasımpaşa’nın yeni transferi İngiliz futbolcu Daniel Noel Drinkwater, transferinin uzun zamandır beklediği bir an olduğunu belirterek, "Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti. Çok heyecanlıyım" dedi.
Kasımpaşa, Premier Lig ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Drinkwater, Paşa’nın sosyal medya hesaplarına transfer sürecini ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’ya geldiği için heyecanlı olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Uzun zamandır beklediğim bir andı. Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti. Çok heyecanlıyım. Yeni bir tecrübe. Birçok şey beni bekliyor. Yeni bir dil, yeni bir kültür. Heyecanlı hissediyorum" diye konuştu.
Kulüp tesisleri için yorumda bulunan İngiliz oyuncu, "Tesisler harika. Biraz şaşırtıcı aslında. Videolarda da güzel gözüküyordu ama canlı görünce gerçekten müthiş. Harika bir yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahaları. Burası gerçekten çok iyi bir tesis" ifadelerini kullandı. Kişisel ve takımdaki hedeflerini açıklayan Drinkwater, "Hedefim tekrar oynamaya başlamak. Formda olmam gerekiyor. Çünkü Kasımpaşa’ya yardımcı olmak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapıp umarım Avrupa Ligi’ne gidebilecek pozisyonda ligi bitirmemize yardımcı olabilirim" değerlendirmesinde bulundu. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa’nın kuruluşunun 100. yılıyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Umarım bir 100 yıl daha devam eder. Benim için de iyi bir zaman ve umarım bu yılı özel kılabiliriz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı