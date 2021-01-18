Drinkwater: 'Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti'



- Kasımpaşa’nın yeni transferi İngiliz futbolcu Daniel Noel Drinkwater, transferinin uzun zamandır beklediği bir an olduğunu belirterek, "Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti. Çok heyecanlıyım" dedi.

Kasımpaşa, Premier Lig ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Drinkwater, Paşa’nın sosyal medya hesaplarına transfer sürecini ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’ya geldiği için heyecanlı olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Uzun zamandır beklediğim bir andı. Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti. Çok heyecanlıyım. Yeni bir tecrübe. Birçok şey beni bekliyor. Yeni bir dil, yeni bir kültür. Heyecanlı hissediyorum" diye konuştu.

Kulüp tesisleri için yorumda bulunan İngiliz oyuncu, "Tesisler harika. Biraz şaşırtıcı aslında. Videolarda da güzel gözüküyordu ama canlı görünce gerçekten müthiş. Harika bir yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahaları. Burası gerçekten çok iyi bir tesis" ifadelerini kullandı. Kişisel ve takımdaki hedeflerini açıklayan Drinkwater, "Hedefim tekrar oynamaya başlamak. Formda olmam gerekiyor. Çünkü Kasımpaşa’ya yardımcı olmak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapıp umarım Avrupa Ligi’ne gidebilecek pozisyonda ligi bitirmemize yardımcı olabilirim" değerlendirmesinde bulundu. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa’nın kuruluşunun 100. yılıyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Umarım bir 100 yıl daha devam eder. Benim için de iyi bir zaman ve umarım bu yılı özel kılabiliriz" dedi.





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