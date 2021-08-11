Dinamo Batumi, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı



- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Dinamo Batumi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşı için bugün özel uçakla Sivas’a geldi. Gürcistan ekibi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör George Geguchadze yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Dinamo Batumi ekibi, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı. Gürcistan ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

Sivasspor ile Dinamo Batumi UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın TSİ 21.00’de Bahçe Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

