Dilaver Mutlu: “Maça 3-0 mağlup başlayınca çevirmek zor oluyor”



- TFF 1. Lig’in 3. haftasında Menemenspor’un sahasında Ümraniyespor’a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, ilk 15 dakikada yedikleri gollerle maça 3-0 geride başladıklarını belirterek, milli arada eksikleri gidermeye çalışacaklarını söyledi.



Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise ligin en zor deplasmanlarından birinde kazandıklarını ifade ederek gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını tebrik etti. TFF 1. Lig’in 3. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Ümraniyespor’a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi. Menemenspor cephesi Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, ilk 15 dakikada 3 gol yediklerini belirterek, “Maça 3-0 mağlup başlayınca çevirmek zor oluyor, Ümraniyespor iyi bir takım. 3-0’dan sonra mücadele anlamında bir sıkıntımız olmadı. İstatistiklere baktığımızda belki birçok şey bizim lehimize ama önemli olan netice tabii ki. İlk yarıda bir gol bulabilseydik maça ortak olmak istiyorduk. Yapacak bir şey yok. Futbolda böyle sonuçlar da var. İnşallah bu milli arada biraz daha eksikleri gidermek için fırsatımız olacak. Onu da değerlendirmeye çalışacağız” dedi.

Ümraniyespor cephesi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, ”Oyuncularımı ortaya koydukları oyundan ve 3 haftada elde edilen 9 puandan dolayı kutluyorum. Menemen deplasmanı bu ligin en zor deplasmanlarında biri, öyle olacağını ümit ediyorduk ve oldu da. Fakat maçın hikayesi bizim beklediğimizden biraz farklı gelişti. Bunun en belirgin sebebi ilk 15 dakikada bulduğumuz 3 goldü, maçı bir anda bizim adımıza rahat bir konuma getirdi. Fakat üçüncü golden sonrasında biraz daha topa sahip olup oyunu kontrol etmeyi hedeflerken, oyuna ortak olan bir Menemenspor gördük. İkinci yarıda da aynı mantalite ile oynamak istedik ve pozisyonlar bulduk. 70. dakikada bulduğumuz dördüncü golden sonra oyun tamamen bizim adımıza rahat bir konuma geldi. Bu noktadan sonra da topa biraz daha sahip olan ve domine eden bir Ümraniyespor takımı gördük. Oyuncularımı tekrar canı-gönülden tebrik ediyorum, Menemenspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.



