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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti

Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti

Diego Perotti'nin bireysel çalışmalarından görüntüler

- İSTANBUL

Tedavi Süreci İtalya Forma İtalyan Ameliyat 


- Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, Arjantin'de ve İstanbul'da yaptığı bireysel çalışmalarla sakatlığı sonrası büyük ilerleme kaydetti.
Fenerbahçe'ye sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan transfer olan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sebebiyle takımından uzak kalmıştı. Sarı-lacivertli takım ile son maçına 29 Kasım 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı çıkan Arjantinli futbolcu, bireysel olarak koşu çalışmalarına başladı.
4 aydır sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan Perotti, bu sezon sarı-lacivertliler ile sadece 4 karşılaşmaya çıkarken bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.
Ameliyat sonrası çalışmalara başladı Perotti, geçirdiği ameliyat sonrasında 1 hafta boyunca koltuk değnekleriyle yürüyebilirken, ameliyatından sonra 8. gün itibariyle bireysel çalışmalarına başladı.
Ülkesi Arjantin’de özel hocalar eşliğinde güçlendirme çalışmalarına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, özel program dahilinde gerçekleştirilen ameliyata uygun şekilde çalışmalarını sürdürdü. Arjantin’de güçlendirme antrenmanlarını tamamlayan Diego Perotti daha sonra İstanbul’a gelerek bireysel çalışmalarına burada devam etti. Başarılı futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde de takımdan ayrı düz koşu ve salonda çalışmalarını sürdürdü. Perotti’nin tedavi sürecinin 1.5 ay daha devam edeceği ve sonrasında durumunun netlik kazanılacağı öğrenildi.
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