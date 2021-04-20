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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Devlet Bahçeli: “Afrika kökenli Kayra Sayit’in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum“

Devlet Bahçeli: “Afrika kökenli Kayra Sayit’in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum“

Devlet Bahçeli MHP Grup toplantısı konuşması

- - Devlet Bahçeli şampiyon milli sporcuları tebrik etti ANKARA

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- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Afrika kökenli Kayra Sayit’in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini anlamlı ve değerli buluyorum“ dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şampiyon sporcuları kutladı. Bahçeli, “İtalya’da gerçekleşen Paralimbik Yüzme Dünya Serilerinde Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu olan Sümeyye Boyacı kızımızı, Portekiz’de yapılan Avrupa Judo Şampiyonası’nda 78 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Kayra Sayit kızımızı yürekten tebrik ediyorum. Afrika kökenli Kayra Sayit’in zaferinden sonra Bozkurt işaretiyle selam vermesini de ayrıca anlamlı ve değerli buluyorum” açıklamasında bulundu.
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