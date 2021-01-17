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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Dev derbi öncesi Vodefone Park’taki son durum havadan görüntülendi

Dev derbi öncesi Vodefone Park’taki son durum havadan görüntülendi

Drone ile çekilen görüntüler

- İSTANBUL

Kar Yağışı 


- İstanbul’da etkili olan kar yağışı kentin birçok yerini beyaza bürürken, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Vodafone Park’taki durum havadan görüntülendi. İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı kentin birçok ilçesini beyaza bürürken, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı stattaki son durum done ile görüntülendi. Yılın ilk derbisine sahne olacak Vodafone Park’ın kardan etkilenmemesi için alttan ısıtmalar devreye sokulmuştu. Maça saatler kala drone ile çekilen görüntülerde alınan tedbir nedeniyle kar tutmadığı görüldü.

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