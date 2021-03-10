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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Denizlispor, Gaziantep hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Gaziantep hazırlıklarına devam ediyor

Antrenmandan farklı açılardan görüntü

Lyon Rektör Trol 

-Detaylar

- DENİZLİ

- Y. Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu gözetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, aerobik koşu çalışmaları ve pas oyunları ile devam etti. Antrenman taktik çalışmaları ile sona erdi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan kontroller sonucu sol kasığında yırtık tespit edilen Leismann, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor arasında Kalyon Stadyumu’nda oynanacak olan Süper Lig 30. hafta mücadelesi, 14 Mart Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.
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