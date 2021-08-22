Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Denizli: 'Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek gurur verici'
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Denizli: 'Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek gurur verici'

Denizli: 'Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek gurur verici'

Mustafa Denizli açıklama

- Denizli: "Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek gurur verici"- Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli:- "Alanya gibi zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici"- "Sonuç ne olursa olsun, bizim amacımız futbolu güzelleştirmek" ANTALYA

Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı Kışla Rektör 


- Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Alanya gibi zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici” dedi.
Süper Lig'in 2. Altay, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizli, ligdeki ilk deplasman maçını güçlü ve son dönemlerin dikkat çeken bir ekibi ile yaptıklarını söyledi.

Kazanacakları bir deplasman maçına geldiklerini dile getiren Mustafa Denizli, “İyi bir çizgi yakaladık. Oyunun ilk yarısında rakipte Efecan Karaca'nın pozisyonu kırmızı kartla neticelenince daha da rahat olduk ama bizim, rakibimizin 10 kişi kalmasıyla kendi içimizde yaşadığımız oyun anlayışı değişmez. Tabii ki güzel galibiyet oldu. Maç içinde önemli olan final paslarını çok iyi kullanamadı. Hatta çıkışlarda çok pas hatası oldu. Hatalar yapacağız. 2 maçtır ciddi pozisyonlar ürettik. Bunu daha da geliştirip hatalarımızı biraz daha azaltmak istiyoruz. Böylece futbolseverler iyi bir Altay izleyecekler. Sonuç ne olursa olsun, bizim amacımız futbolu güzelleştirmek" diye konuştu.
Kadrosunu başarılı bulduğunu ifade eden Denizli, “Bu kadroda çok ciddi yeni transferler var. Onların uyum sürecini kısalttık. Onlar da saha içinde bunu gösteriyorlar. Böyle zorlu deplasmanda 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı