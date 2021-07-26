DENİZLİ - Denizlispor'da seçimli olağanüstü genel kurul 3 Ağustos'a ertelendi
- Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi önünde açılan imza standı - Boş kalan kongre salonu Denizli spor'da seçimli olağanüstü genel kurul 3 Ağustos'a ertelendiDENİZLİ (AA) - Denizli spor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulu, 3 Ağustos'a ertelendi.Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda, yeterli çoğunluk sağlanamadı.Genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 3 Ağustos'ta saat 19.00'da yapılacak.
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