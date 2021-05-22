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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Deniz Kadah: 'Altay Süper Lig’e çok yakışıyor'

Deniz Kadah: 'Altay Süper Lig’e çok yakışıyor'

Altaylı futbolcu Deniz Kadah'ın açıklamaları

- Deniz Kadah: "Altay Süper Lig’e çok yakışıyor" İSTANBUL

İstanbulspor Basın Mensupları Irak 


- Altaylı futbolcu Deniz Kadah, Süper Lig’e çıkmak istediklerini vurgulayarak, "Altay Süper Lig’e çok yakışıyor. Umarım biz de final maçında sahada elimizden gelen her şeyi yaparız ve Süper Lig’e çıkarız" dedi.
Altay, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Maçın ardından Altay’ın galibiyet golünü kaydeden futbolcu Deniz Kadah basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Süper Lig’e çıkmak istediklerini ifade ederek, “Önemli bir maç ve forvet için önemli bir gol. Altay Süper Lig’e çok yakışıyor. Tek başına atmıyorum takım arkadaşlarım da iyi oynadı. 0-0’dan sonra girdim. İstanbulspor arkada açık bıraktı. Topu aldım ve çok şükür attım. Mutluyum. Altay büyük bir camia. Türkiye’de herkes Altay’ı tanıyor. Altay Süper Lig’e çok yakışıyor. Umarım biz de final maçında sahada elimizden gelen her şeyi yaparız ve Süper Lig’e çıkarız” şeklinde konuştu.

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