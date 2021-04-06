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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
David Sassarini: “Yürekten oynadık”

David Sassarini: “Yürekten oynadık”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini'nin açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Mantalite Irak 


- Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, Hatayspor karşısında oyuncularının yüreklerini ortaya koyduğunu ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, “Güzel bir maç çıkardık. Yürekten oynadık yüksek konsantrasyon vardı bugün” şeklinde konuştu.
“NBA mantığına geçtik” Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray müsabakasıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Sassarini, “Şimdi NBA mantığına geçtik. Bunu bıraktık, önümüzdekine konsantre oluyoruz” ifadelerini kullandı. “Maç maç giden bir mantalite var” Avrupa kupalarına gidebilme şansına ilişkin ise David Sassarini, “Bizim için gün gün, adım adım ve antrenman antrenman, maç maç giden bir mantalite var. Takım için önemli olan bu” dedi.

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