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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
David Sassarini: “Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz”

David Sassarini: “Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü David Sassarini

- RİZE

Cesar Rektör 


- Fatih Karagümrük Teknik Direktörü David Sassarini, Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından “Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz” dedi.
Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonunda değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü David Sassarini, takımın kararlığı ve cesaretinden memnun olduklarını dile getirerek, “Kararlılığımız ve cesaretimizden dolayı çok mutluyuz. Zor bir maç, rakibin kontra atak silahı çok kuvvetli. Kanat oyuncuları çok hızlı. 10 gün gibi kısa bir sürede çok iyi iş başardık. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Özellikle ofansif tarafta, son iticilik kısmında biraz daha çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Ama bu kısa sürede çıkacak işin genel durumundan memnunuz” dedi.

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