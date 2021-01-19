Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Dan Petrescu: 'Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik'

Dan Petrescu: 'Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik'

Petrescu'nun açıklamaları

- Dan Petrescu: "Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik" KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon Rektör 


- Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik. Maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.
Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Bugün ligin son şampiyonuna karşı çok iyi mücadele gösterdik. Fiziksel ve taktiksel açıdan gerçekten çok iyiydik. Maçı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı